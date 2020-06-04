TBMM Genel Kurulunda CHP'li Enis Berberoğlu ile HDP'li Leyla Güven ve Musa Farisoğulları'nın milletvekilliklerinin düşürülmesine ilişkin tezkere TBMM Genel Kurulu'nda okundu.Tezkerenin okunmasının ardından 3 vekilin milletvekilliği düşürüldü. Bu doğrultuda Enis Berberoğlu kimdir? Kaç yaşında? Vekilliği neden düşürüldü? soruları internet arama motorlarında araştırılıyor. İşte detaylar...

ENİS BERBEROĞLU'NUN VEKİLLİĞİ NEDEN DÜŞÜRÜLDÜ?

CHP İstanbul Milletvekili ve eski Hürriyet Gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Enis Berberoğlu hakkında MİT’e ait TIR’ların durdurulmasıyla alakalı görüntülere ilişki görülen davada tutuklama kararı çıktı. Mahkeme, Berberoğlu’na 25 yıl hapis cezası verdi.Bu sebepten ötürü Berberoğlu'nun vekilliği düşürüldü.

ENİS BERBEROĞLU KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

Kadri Enis Berberoğlu, (d. 5 Haziran 1956, İstanbul) Türk gazeteci, yazar ve siyasetçi. CHP Parti Meclisi Üyesi ve Genel Başkan Yardımcısı.

1975 Avusturya Lisesi mezunudur. Boğaziçi Üniversitesi İktisat Bölümü'nü bitirdi. Ekonometride yüksek lisans eğitimi aldı.

GAZETECİLİK GEÇMİŞİ

Gazeteciliğe 1981 yılında Dünya gazetesinde başladı. CNN Türk ekonomi müdürü, Hürriyet ve Radikal gazetelerinde yazar olarak çalıştı. 29 Aralık 2009 tarihinde Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği’ne getirildi. Bu görevi 5 yıl sürdürdükten sonra siyasi baskılar yüzünden 10 Ağustos 2014 tarihinde Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği’nden istifa etti.

SİYASİ KARİYERİ

Cumhuriyet Halk Partisi’nin 5-6 Eylül 2014 tarihleri arası Ankara’da yapılan 18. Olağanüstü Kurultayı’nda Parti Meclisi’ne seçildi. 14 Eylül 2014 tarihinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından İletişim ve Medya ile İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirildi. TBMM XXV. ve XXVI. dönem İstanbul milletvekilidir.

ÖZEL HAYATI

Kendisi gibi gazeteci olan Oya Berberoğlu ile evli ve bir kız çocuk babasıdır. Almanca ve İngilizce bilen Berberoğlu'nun, “Susurluk: 20 Yıllık Domino Oyunu”, “Kod Adı: Yüksekova. Susurluk, Ankara, Bodrum, Yüksekova Fay Hattı” ve “Öbür Türkler” adlı kitapları var. Boş zamanlarında matematik, tarih ve triller tarzı kitaplar okumayı seviyor.

24 Nisan 2005 tarihli köşe yazısında, aile boyu suç ve meziyete inanmadığını kaydedip, çarpıcı örneği kendi köklerinden verdi: “Berberoğlu (cumhuriyetten önce Berberzade) soyadının geçmişi, vakıf kayıtlarında 200 yıl geriye kadar takip edilebiliyor. Dedem İzmir'de Rufai ve Kadiri tekkesinin şeyhiydi, babam imanlı bir sosyalist. Ablam siyasete hiç bulaşmadı, bendeniz tescilli sosyal demokratım.”