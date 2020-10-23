Emre Can koronavirüs mü oldu? | Emre Can kimdir? Nereli ve kaç yaşında?Borussia Dortmund duyurdu: Emre Can koronavirüse yakalandıNATO Genel Sekreteri Stoltenberg açıkladı: İptal edildiBabasını bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandıSakarya'daki fabrikada meydana gelen patlamaya ilişkin yeni gelişme! İstenen cezalar belli olduMasterChef neden yok? | MasterChef yayından mı kaldırıldı? 23 Ekim CumaAbla ve kardeşini öldüren zanlıya: 50 yıl hapis cezasıİstanbul Havaalnında:141 bin yolcuya Covid-19 testi yapıldıHazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı 2020: 15 müfettiş yardımcısı alınacak! Başvurular ne zaman?Bakan Albayrak'tan personel alımı müjdesi! Binlerce kişi alınacak
İstanbul23 °C
  1. HABERLER
  2. SİYASET
  3. Enis Berberoğlu'nun yeniden yargılanma talebi bir üst mahkemece reddedildi

Enis Berberoğlu'nun yeniden yargılanma talebi bir üst mahkemece reddedildi

Son dakika haberi... Yeniden yargılanma talebiyle üst mahkemeye başvuran Enis Berberoğlu'nun başvurusu İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından ‘İtiraza ilişkin karar verilmesine yer olmadığı’ gerekçesiyle reddedildi.

Enis Berberoğlu'nun yeniden yargılanma talebi bir üst mahkemece reddedildi

Son dakika haberi... Yeniden yargılanma talebiyle üst mahkemeye başvuran Enis Berberoğlu'nun başvurusu İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından  ‘İtiraza ilişkin karar verilmesine yer olmadığı’ gerekçesiyle reddedildi. 

Ayrıntılar gelecek...

Tayfun Altuntaş
Editör


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT