Enis Berberoğlu'nun yeniden yargılanma talebi bir üst mahkemece reddedildi
Son dakika haberi... Yeniden yargılanma talebiyle üst mahkemeye başvuran Enis Berberoğlu'nun başvurusu İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından ‘İtiraza ilişkin karar verilmesine yer olmadığı’ gerekçesiyle reddedildi.
Son dakika haberi... Yeniden yargılanma talebiyle üst mahkemeye başvuran Enis Berberoğlu'nun başvurusu İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından ‘İtiraza ilişkin karar verilmesine yer olmadığı’ gerekçesiyle reddedildi.
Ayrıntılar gelecek...