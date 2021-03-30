Enis Destan kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Hangi takımda, hangi mevkide oynuyor?

A Milli Futbol Takımı 2022 Dünya Kupası G Grubu eleme maçında Letonya ile karşı karşıya gelecek. Maç öncesi yapılan koronavirüs testlerinde ise büyük şok yaşandı. 8 futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine bu isimler kadrodan çıkarıldı, bu oyuncuların yerlerine ise 3 yeni isim kadroya dahil edildi. Bu kişilerden olan Enis Destan merak konusu oldu.

ENİS DESTAN KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

Enis Destan 15 Haziran 2002 tarihinde İzmir'in Konak ilçesinde dünyaya geldi. Futbola Altınordu Altyapısında başlayan Ersin Destan, Altınordu Alt yapı, U-16, U-17 - U-19 takımlarında forma giydi.

HANGİ TAKIMDA, HANGİ MEVKİDE OYNUYOR?

Güncel piyasa değeri Transfermarkt verilerine göre 900 bin euro olan 18 yaşındaki Ersin Destan, 1,85 cm boyunda ve forvet mevkisinde forma giyiyor. Ersin Destan bu sezon çıktığı 20 maçta 9 gol atıp, 1 asist yaptı.