Enis Destan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Enis Destan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Enis Destan kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Enis Destan ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Enis Destan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Enis Destan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Enis Destan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Enis Destan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Enis Destan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Enis Destan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Enis Destan 15 Haziran 2002 tarihinde Izmir şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Türk uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Enis Destan Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini COMET Sports & Events yapmaktadır. Enis Destan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Warta Poznań futbol takımında oynamaktadır. Warta Poznań takımına 5 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Enis Destan'nin Warta Poznań ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Enis Destan Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/enisdestan/

Enis Destan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Enis Destan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 900 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.90 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Enis Destan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Enis Destan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Altınordu U16

1 Temmuz 2018 yılında Altınordu U17

1 Temmuz 2019 yılında Altınordu U19

4 Ağustos 2020 yılında Altınordu

24 Ocak 2022 yılında Trabzonspor

5 Ağustos 2022 yılında Warta Poznań

30 Haziran 2023 yılında Trabzonspor

Enis Destan kimdir

Enis Destan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Enis Destan şuan Warta Poznań takımında oynamakta ve 94 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Fikri Altay Spor (2012-2013), Altinordu FK (2013-2020)

Enis Destan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Türkiye U21 takımında 9 numaralı formasıyla 26 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 2 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Enis Destan nereli

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