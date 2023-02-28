Enis Fazlagic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Enis Fazlagic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Enis Fazlagic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Enis Fazlagic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Enis Fazlagic 27 Mart 2000 tarihinde Veles şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Kuzey Makedonya uyrukludur.Gerçek adı da Енис Фазлагиќ şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Enis Fazlagic Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini F-F SPORT yapmaktadır. Enis Fazlagic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

DAC Dunajska Streda futbol takımında oynamaktadır. DAC Dunajska Streda takımına 18 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Enis Fazlagic'nin DAC Dunajska Streda ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Enis Fazlagic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Enis Fazlagic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Enis Fazlagic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Enis Fazlagic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Ağustos 2015 yılında Shkendija Altyap

1 Ocak 2018 yılında Shkendija

1 Temmuz 2018 yılında MSK Zilina

21 Ocak 2022 yılında Wisla Krakow

18 Ağustos 2022 yılında Dunajska Streda

30 Haziran 2023 yılında Wisla Krakow

Enis Fazlagic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Enis Fazlagic şuan DAC Dunajska Streda takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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