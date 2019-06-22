Enis Fosforoğlu kimdir? Neden öldü? Hastalığı neydi?
Türk Tiyatrosu’nun usta oyuncusu Enis Fosforoğlu (71) evinde geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.
71 yaşındaki Enis Fosforoğlu, geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Usta oyuncu geçtiğimiz günlerde de kalp krizi nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Peki Enis Fosforoğlu kimdir?
ENİS FOSFOROĞLU KİMDİR?
Enis Fosforoğlu, 1948 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu olan Enis Fosforoğlu, Büyükada'da yer alan evinde kalp krizi geçirerek hayata veda etti.
Sanatçı Renan Fosforoğlu ve Mualla Kavur'un oğlu olan Enis Fosforoğlu, Belkıs Dilligil (teyzesi), Avni Dilligil (eniştesi), Aliye Rona (eniştesinin kızkardeşi) gibi sanat kökenli bir aileden gelmektedir. Tiyatro ve dublaj sanatçısı Ferdi Merter ile kardeştirler.Kızı da tiyatro sanatçısı Seren Fosforoğlu.1970 - 1976 yılları arasında Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nde görev yaptı. Değişik tiyatro toplulukları içinde rol aldı, kendi adına tiyatro kurarak uzun yıllar birçok sanatçının yetişmesine katkıda bulundu. Sinema filmleri çeviren sanatçı, senaryo ve yönetmenlik denemesinde de bulundu. TRT Fm ve Halk TV Radyo'da radyo programları yapmakta ve tiyatro üzerine dersler vermektedir.
Ödülleri
1981 “En yi yönetmen ödülü”
1989 “Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım” Jüri özel ödülü
1999 "Lions" İletişim Ödülü
Filmografisi
Pek Yakında - 2014
Mavi Kolye - 2004
Keloğlan - 2003
Mutluyüz Ailesi - 2001
Şükran Büfe - 1999
Seven Unutmaz - 1978
Zor Oyunu Bozar - 1978
Derbeder - 1977
Herkesin Sevgilisi - 1970
Zeyno - 1970
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