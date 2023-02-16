Enis Gul kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Enis Gul Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Enis Gul adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Enis Gul Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Enis Gul 1 Mart 1991 tarihinde Bartin şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Enis Gul Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Enis Gul, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Siirt İl Özel İdaresi Spor futbol takımında oynamaktadır. Siirt İl Özel İdaresi Spor takımına 28 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Enis Gul'nin Siirt İl Özel İdaresi Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Enis Gul Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Enis Gul isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Enis Gul Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Enis Gul futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Eylül 2011 yılında Hatayspor

28 Ağu 2014 yılında Yeni Diyarbakır

17 Ağu 2017 yılında Osmaniyespor FK

28 Ağu 2018 yılında Yeni Amasya

17 Ocak 2019 yılında Kdz. Ereğli Bld

20 Ağu 2019 yılında Mardin Başak

28 Eylül 2020 yılında Siirt İÖİ

Enis Gul Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Enis Gul şuan Siirt İl Özel İdaresi Spor takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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