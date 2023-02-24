Enis Ljamovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Enis Ljamovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Enis Ljamovic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Enis Ljamovic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.