Enis Ljamovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Enis Ljamovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Enis Ljamovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Enis Ljamovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Enis Ljamovic 28 Temmuz 2001 tarihinde doğmuştur. Karadağ uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Enis Ljamovic Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Otrant-Olympic Ulcinj futbol takımında oynamaktadır. FK Otrant-Olympic Ulcinj takımına - tarihinde katılmıştır. Enis Ljamovic'nin FK Otrant-Olympic Ulcinj ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Enis Ljamovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Enis Ljamovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Enis Ljamovic şuan FK Otrant-Olympic Ulcinj takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.