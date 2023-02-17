Enis Safin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Enis Safin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Enis Safin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Enis Safin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Enis Safin 2 Haziran 2004 tarihinde doğmuştur. Türkiye,Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Enis Safin Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Enis Safin, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Young Violets Austria Wien futbol takımında oynamaktadır. Young Violets Austria Wien takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Enis Safin'nin Young Violets Austria Wien ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Enis Safin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Enis Safin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Enis Safin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Enis Safin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında AKA Austria U15

1 Temmuz 2019 yılında AKA Austria U16

1 Temmuz 2020 yılında AKA Austria U18

1 Temmuz 2022 yılında Young Violets

Enis Safin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Enis Safin şuan Young Violets Austria Wien takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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