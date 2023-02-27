Enis Sefa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Enis Sefa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Enis Sefa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Enis Sefa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Enis Sefa 26 Mart 2001 tarihinde Ferizaj şehrinde doğmuştur. Kosova uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Enis Sefa Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini B.M.B Sportagentur GmbH yapmaktadır. Enis Sefa, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Ferizaj futbol takımında oynamaktadır. KF Ferizaj takımına - tarihinde katılmıştır. Enis Sefa'nin KF Ferizaj ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Enis Sefa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Enis Sefa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Enis Sefa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Enis Sefa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Enis Sefa şuan KF Ferizaj takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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