Enişte- kayınbirader uyuşturucu ticaretinde 3 tutuklama
KONYA'da, polis operasyonunda F.D. (37), eniştesi İ.D. (37) ve onun arkadaşı O.K. (41), uyuşturucu hap sattıkları gerekçesiyle gözaltına alındı.
KONYA'da, polis operasyonunda F.D. (37), eniştesi İ.D. (37) ve onun arkadaşı O.K. (41), uyuşturucu hap sattıkları gerekçesiyle gözaltına alındı. Operasyonda 821 uyuşturucu hap ele geçirilirken, adliyeye sevk edilen 3 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul'dan kente uyuşturucu hap getirip, satan 3 kişi olduğu bilgisini aldı. Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, sokaklarda uyuşturucu hap satanların F.D., eniştesi İ.D. ve onun arkadaşı O.K. olduğunu belirledi. Teknik ve fiziki takibin ardından operasyon düzenleyen ekipler, 3 kişiyi yakalayıp, gözaltına aldı. Operasyon kapsamında, 821 uyuşturucu hap ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.D., İ.D. ve O.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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Kaynak: DHA
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