Enjo Kacorri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Enjo Kacorri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Enjo Kacorri adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Enjo Kacorri Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Enjo Kacorri 4 Haziran 1999 tarihinde Dibër şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Enjo Kacorri Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Enjo Kacorri, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Luzi United futbol takımında oynamaktadır. KF Luzi United takımına 31 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Enjo Kacorri'nin KF Luzi United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Enjo Kacorri Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Enjo Kacorri isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Enjo Kacorri Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Enjo Kacorri futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

26 Ocak 2022 yılında KF Korabi

31 Ağustos 2022 yılında KF Luzi United

Enjo Kacorri Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Enjo Kacorri şuan KF Luzi United takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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