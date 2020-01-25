Enkaz altında kalan bir annenin çocukları için feryadı yürekleri dağladı

Elazığ'daki depremin ardından enkaz altında kalan vatandaşların kurtarılması için yapılan çalışmalarda bir anne, ekiplerden çocuğunun kurtarılmasını istedi. Yaralı anne, "Çocuklarım merdivenin orada, çelik kapının altında kaldı, onları kurtarın" dedi. O anlar kameralara böyle yansıdı.