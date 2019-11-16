Enkaz altında kalan mühendisin 33 saat sonra cansız bedeni bulundu - 5

BAŞHEKİM ZENGİN: VEFATININ ÜZERİNDEN BELLİ BİR SÜNE GEÇTİĞİNİ DÜŞÜNMEKTEYİZ

Gaziantep'te, cami inşaatında kubbe betonu için kurulan iskelenin çökmesi ile göçük altında kalan inşaat mühendisi Korkut Küçükcan'ın (37), 33 saat sonra cansız bedenine ulaşıldı. Küçükcan'ın enkaz altından çıkarıldığında öldüğünü söyleyen Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Suat Zengin, "Bize acile getirildiğinde ilk değerlendirmemize göre vefatının üzerinden belli bir süne geçtiğini düşünmekteyiz. Bu sürenin ne kadar olduğu ile ilgili kesin bilgi yarın Adli Tıp Kurumu tarafından yapılacak inceleme sonucunda belli olacaktır. Başta ailesi ve yakınlarına ve Antep halkına başsağlığı diliyorum" dedi.

Olay, önceki gün öğleden sonra Akkent Mahallesi'nde inşası devam eden cami inşaatında meydana geldi. Kubbeye beton dökmek için kurulan ahşap iskele çöktü. İnşaat ve çevresinde büyük bir gürültü ve toz bulutuna neden olan çökme sırasında inşaatın içinde olan Mühendis Korkut Küçükcan, enkaz altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda AFAD, UMKE, sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Enkaz altındaki Küçükcan'ı bulmak için başlatılan çalışmalara yüzlerce görevli katıldı. Tonlarca ağırlığındaki tahta parçalarının çıkarılması için kurtarma ekiplerinin yanı sıra iş makineleri de seferber edildi. Ekipler arama çalışmalarının 33'üncü saatinde Küçükcan'ın cansız bedenine ulaştı. Küçükcan'ın bacağına bir tahta parçası saplandığı görüldü. Küçükcan'ın yeniden hayata döndürme ihtimali ile ambulansa konularak Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü. Doktorların müdahaleleri sonucu, Küçükcan'ın ölümünün üzerinden zaman geçtiğini belirlendi.

Küçükcan'ın enkazdan çıkarılmasının ardından hastaneye gelen yakınları, acı haberi almaları sonrası gözyaşlarına boğuldu.

Hastane Başhakemi Doç. Dr. Suat Zengin, şunları söyledi:

"Yaklaşık 33 saattir Antep halkı, valimizden, AFAD müdürümüzden, tüm işçilerimize kadar büyük bir çabayla mühendis arkadaşımızı kurtarmak için ellerinden gelen çabayı gösterdiler. Malumunuz üzere kendisine ulaşıldı. Bize, acile getirildiğinde ilk değerlendirmemize göre vefatının üzerinden belli bir süne geçtiğini düşünmekteyiz. Bu sürenin ne kadar olduğu ile ilgili kesin bilgi yarın Adli Tıp Kurumu tarafından yapılacak inceleme sonucunda belli olacaktır. Başta ailesi ve yakınlarına ve Antep halkına başsağlığı diliyorum. Allah sabırlarını arttırsın.

Oldukça fazla miktarda iskele malzemesinin üzerine düşmesi ile yüzlerce kiloluk ağırlık oluşturuyor. Baş bölgesi olmak üzere ciddi yerlerinde ezilmeler oluşmuştu. Vücudunun çeşitli yerlerinde ezilmeler oluşmuştu. Muhtemelen kafa travmasına bağlı kanamadan dolayı ölümün gerçekleştiğini düşünmekteyiz."

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Kaynak: DHA