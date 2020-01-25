Enkaz altındaki Azize ekipler tarafından kurtarıldı!

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından kurtarma ekipleri enkazın altından kalan bir kadın ile telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Azize isimli o kadın yapılan çalışmalar neticesinde enkazın altından çıkarıldı.