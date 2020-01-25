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  3. Enkaz altındaki Azize ekipler tarafından kurtarıldı!

Enkaz altındaki Azize ekipler tarafından kurtarıldı!

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından kurtarma ekipleri enkazın altından kalan bir kadın ile telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Azize isimli o kadın yapılan çalışmalar neticesinde enkazın altından çıkarıldı.

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Prof. Dr. Naci Görür Elazığ depremini 3 ay önceden uyarmıştı!Prof. Dr. Naci Görür Elazığ depremini 3 ay önceden uyarmıştı!

Prof.Dr. Şükrü Ersoy, depremde neler yapılması gerektiğini açıkladıProf.Dr. Şükrü Ersoy, depremde neler yapılması gerektiğini açıkladı

 

25 Ocak 2020 Cumartesi 15:31

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