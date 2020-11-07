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  3. Enkaz altından 91 saat sonra kurtarılan minik Ayda taburcu oldu

Enkaz altından 91 saat sonra kurtarılan minik Ayda taburcu oldu

İzmir depreminde enkazdan 91 tam saat sonra kurtarılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin, tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.

Enkaz altından 91 saat sonra kurtarılan minik Ayda taburcu oldu

İzmir'de meydana gelen 6.6'lık depremin ardından enkazda arama çalışmaları devam ederken 91'inci saatte mucize yaşandı ve 91. saatin sonunda kurtarma ekipleri tarafından enkazdan sağlıklı bir şekilde kurtarılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin, tedavi gördüğü Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinden taburcu edildi.

5fa6b26f0f254410e8718682.jpg Annesi Fidan Gezgin'in cansız bedenine ulaşılan Ayda, Ege Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alındı. Küçük kız, bugün saat 17.15'te taburcu edildi.

Babası Uğur Gezgin'in kucağında hastaneden çıkarılan minik Ayda, bindirildiği araçla hastaneden ayrıldı.

Arama ve kurtarma ekipleri tarafından enkazdan çıkarılan Ayda Gezgin'in tedavisi, 3 Kasım'da Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesi Yoğun Bakım servisinde başlamıştı.

 

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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