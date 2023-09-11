Enkaz kent Hatay’da 7 ülkeden 53 sporcu, depremzedelere moral olsun diye er meydanına çıktı

Depremin vurduğu Hatay'da depremzede vatandaşlara moral amaçlı Hatay Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen 12. Aba Güreşi Oyunları'na vatandaşlardan yoğun ilgi gösterdi.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Enkaz kent Hatay’da 7 ülkeden 53 sporcu, depremzedelere moral olsun diye er meydanına çıktı

Depremin vurduğu Hatay'da depremzede vatandaşlara moral amaçlı Hatay Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen 12. Aba Güreşi Oyunları'na vatandaşlardan yoğun ilgi gösterdi.

Asrın felaketinden en çok etkilenen Hatay'da yaraların sarılması, vatandaşların sporla moral bulması ve 5 bin yıllık ata sporu Aba Güreşi'nin dünyaya tanıtılması amacıyla 12. Aba Güreşi Oyunları düzenlendi. Hatay Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğin 7 ülkeden 53 sporcunun katılımıyla Antakya EXPO alanında bulunan anfi tiyatroda düzenlenen şampiyona depremzede vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Kendi imkanlarıyla şampiyonaya katılan sporcular; 60, 70, 80 ve +90 kilo kategorilerinde ter döktü. Müsabakalar sonunda dereceye giren sporcular, madalyalarını ve ödüllerini Hatay Büyükşehir Belediyesi idarecilerinden ve Dünya Aba Güreşi Federasyonu yöneticileri aldı.

"Bu süreç içerisinde tekrar toparlanması gereken insanlarımızın da morale ihtiyacı var"

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Lütfü Savaş, depremzede vatandaşlara moral amaçlı kendi imkanlarıyla şampiyonaya katılan sporculara teşekkürlerini dile getirerek; "Bu süreç içerisinde tekrar toparlanması gereken insanlarımızın da morale ihtiyacı var. Hep birlikte şehrimizi ve diğer şehirleri kalkındırırken moral motivasyona katkı sağlasın diye biz özellikle profesyonel ve amatör süper ligdeki takımlarımızı tekrar maçlara başlattık. Bununla birlikte her sene Aba Güreşinde uluslararası şampiyona yapıyoruz. Aba güreşinde. Bu 12'ncisi oldu. İstedik ki dünyadan insanlar gelsin ve Hatay'ın ve diğer illerin durumunu görsün. Biz unutmamak ve başkalarına unutturmamak için bu Aba Güreşini devam ettirdik. Bugün burada yurt dışından kendi imkanlarıyla gelip güreşimize, moral motivasyonumuza, insanlarımızın huzuruna katkı sağlayan bütün spor adamlarına, sporculara çok teşekkür ediyorum. Tabii ki Türkiye'den de katılan bütün spor adamlarına, sporculara teşekkür ediyorum" dedi.

"Bu gün burada bir çok ülkeden sporcularla güreştik, başa baş mücadeleler ettik"

Depremzede sporcu Hataylı Fatih Önalan, şampiyonanın düzenlenmesinde büyük emekleri olan Başkan Lütfü Savaş'a teşekkürlerini dile getirerek, "Öncelikle bu şampiyonayı düzenleyen Lütfü Savaş Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Çok büyük bir depremden çıktık. Bu bize bir moral oldu. Bu gün burada bir çok ülkeden sporcularla güreştik, başa baş mücadeleler ettik. Çok ter döktük. Hamdolsun şampiyon olmayı da becerdik. Bende bir depremzedeyim, şükürler olsun sporu bırakmadım" ifadelerini kullandı.

Depremzede vatandaş Duran Korkmaz, kendileri için seyir zevki yüksek bir şampiyona gerçekleştiğini dile getirerek "Deprem sonrası böyle bir etkinlik beklemiyordum. Bu şampiyonayı organize eden başkanımıza ve elini taşın altına koyanlara teşekkür ediyorum. Bizim içinde güzel bir izlenme ve seyir keyfi oluyor. Ata sporumuzu devam ettiriyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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