İstanbul4 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Enkazdan 16 saatte yaralı kurtarılan inek 'Nazlı' tedavide
26 TEMMUZ 2019 GÜNDEMDE ÖNE ÇIKANLAR
25 TEMMUZ 2019 GÜNDEMDE ÖNE ÇIKANLAR
24 TEMMUZ 2019 GÜNDEMDE ÖNE ÇIKANLAR
25 TEMMUZ 2019 A101 İNDİRİMLERİ

Enkazdan 16 saatte yaralı kurtarılan inek 'Nazlı' tedavide

ELAZIĞ'da, 6.8'lik depremde enkaz altından 16 saat sonra kurtarılan "Nazlı" isimli ineğin, Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'nde tedavisi sürdürülüyor.

Enkazdan 16 saatte yaralı kurtarılan inek 'Nazlı' tedavide

ELAZIĞ'da, 6.8'lik depremde enkaz altından 16 saat sonra kurtarılan "Nazlı" isimli ineğin, Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'nde tedavisi sürdürülüyor.

Sivrice ilçesi merkezli 24 Ocak'ta meydana gelen, 6.8 büyüklüğündeki depremde Çevrimtaş köyünde ahırın yıkılması sonucu enkaz altında kalan, "Nazlı" isimli inek, 16 saatlik çalışmayla kurtarıldı. Yaralı ineğe, Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'nde tedavi uygulanmaya başlandı. "Nazlı" isimli ineğin, tedavi sonrası sahibine teslim edileceği belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Kaynak: DHA

 

 

 

 

 

 

Google'da abone olun Google News

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

HABERE YORUM KAT