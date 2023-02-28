Enkazdan 62 saat sonra sağ kurtulan Galatasaray taraftarı Cihan Emir hayatını kaybetti! Sarı kırmızılı takım taziye mesajı yayımladı!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık Elbistan ve Pazarcık merkezli depremlerden etkilenen 11 ilin yanı sıra Adıyaman'da da büyük yıkımlar gerçekleşmişti. Bina enkazından 62 saat sonra "futbol sohbeti" eşliğinde çıkarılan Cihan Emir Parlak, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, futbolcular Fernando Muslera ve Kerem Aktürkoğlu ile telefonda görüşmüştü.

GALASARAY KULÜBÜ TAZİYE MESAJI YAYIMLADI

Galatasaray Kulübü, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da, bina enkazından 62 saat sonra çıkarılan ve iki bacağını da kaybeden Cihan Emir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. 12 yaşındaki Cihan Emin Parlak için Galatasaray Kulübü taziye mesajı yayımladı.

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"SENİ HEP GÜLEN YÜZÜNLE HATIRLAYACAĞIZ"

Tedavisi sırasında Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, Galatasaray Kaptanı Fernando Muslera ve Kerem Aktürkoğlu ile telefonda görüntülü görüşen Cihan Emir Parlak için sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından şu paylaşım yapıldı:

Galatasaray Kulübünün yaptığı paylaşımda; "Depremden sağ olarak kurtulan ve Galatasaray sevgisiyle içimizi ısıtan Cihan Emir Parlak'ın, vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrendik. Genç taraftarımıza Allah'tan rahmet, sevenlerine başsağlığı dileriz. Seni hep gülen yüzünle hatırlayacağız Cihan…" ifade edildi.