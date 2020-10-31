Enkazdan AFAD'a kısa mesaj atarak kurtulan kadınlar uyumamak için 16 saat sohbet etmiş!

İzmir'in Seferihisar ilçesinde 30 Ekim saat 14:51 sıralarında meydana gelen deprem sırasında Bayraklı ilçesinin Manavkuyu Mahallesi'ndeki bir bina zemin kattaki alışveriş merkezinin üzerine devrildi. O sırada alışveriş merkezindeki markette kasada ödeme yapan 3 kadın enkazın altında kaldı. Kadınlardan isminin Hülya Özbek, AFAD'a kısa mesaj atarak yerlerinin tespit edilmesini sağladı.

Fadime isimli kadının ardından kurtarılan Gülçin Aykut Koca, Ege Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Hülya Özbek'in ise sağlık durumunun iyi olduğu ve kurtarılmasının an meselesi olduğu öğrenildi.

''GECE BOYU HABER ALABİLDİK''

Yengesinin yaptığı alışverişlerin parasını ödemek için kasada belerken depreme yakalandıklarını ifade eden Ahmet Hüseyin, ''Yengemle birlikte üç hanım kasada beklerken deprem yaşanıyor. Çok şükür beraber oldukları bayanın kısa mesajla AFAD ekipleriyle irtibat kurmasıyla yerleri tespit edildi. Biz kendisinden gece boyu haber alabildik.

Ekiplerden Allah razı olsun, çok çalıştılar. Kırıkları var, yaraları ağır ama çok şükür bilinci yerinde. Bizimle konuştuğunda ilk çocuğunu sordu. 06.30'da Fadime hanım kurtarıldı. Yengem 16 saat sonra 07.00'de çıkartıldı. Şimdi telefonla irtibat kuran Hülya hanım var. O da gelecek inşallah'' dedi.

16 SAAT SOHBET ETTİLER

Kader arkadaşı olan 3 kadının öyküsünü anlatan Hüseyin, ''Enkaz altında gece boyu sohbet etmişler. Ekiplerin de talimatıyla uyumamak için konuşmaya devam etmişler. Çok şükür kurtuldu. Hülya hanımın da durumunun iyi olduğunu öğrendik. Allah bir daha böyle acı yaşatmasın milletimize'' diye konuştu.

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