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  3. Enkazdan kurtarılan minik Havva ile annesinin olaydan önceki fotoğrafları ortaya çıktı

Enkazdan kurtarılan minik Havva ile annesinin olaydan önceki fotoğrafları ortaya çıktı

Kartal'da çöken binanın enkazından kurtarılan minik Havva Tekgöz ile annesi Nazan Tekgöz'ün birlikte daha önce çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı.

Enkazdan kurtarılan minik Havva ile annesinin olaydan önceki fotoğrafları ortaya çıktı

Kartal'da çöken binanın enkazından kurtarılan minik Havva Tekgöz ile annesi Nazan Tekgöz'ün birlikte daha önce çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı.

Kartal'da çöken binanın enkazında yaklaşık 20 saat sonra sağ kurtarılan minik Azra Havva Tekgöz herkesi sevince boğmuştu. Annesi Nazan Tekgöz'ün binadan çıkar çıkmaz sorduğu kızı ile daha önce çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı. Fotoğraflarda minik kız anne ve babasıyla görülüyor.

Kaynak: İHA

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