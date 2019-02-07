Enkazdan kurtarılan minik Havva ile annesinin olaydan önceki fotoğrafları ortaya çıktı Kartal'da çöken binanın enkazından kurtarılan minik Havva Tekgöz ile annesi Nazan Tekgöz'ün birlikte daha önce çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı.

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