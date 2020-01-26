Enkazdan sağ çıkarılmayı anlatan muhabir izleyenleri duygulandırdı

Elazığ'da meydana gelen depremde yıkılan 5 katlı apartmanın enkazından sağ kurtulan iki kadının o anlarını anlatan yerel televizyon muhabiri duygulandırdı.

Önceki gün merkez üssü Sivrice olan 6.8 şiddetindeki depremde kent merkezinde bazı binalar tamamen çöktü. Mustafa Paşa Mahallesi'nde ise 50 metre arayla alt katları dükkan 5 katlı 2 bina da yıkıldı. Yıkılan binalardan şu ana kadar 45 kişi sağ kurtarıldı.

Elazığ'ın yerel televizyonu Kanal 23 muhabiri Lokman Polat da enkaz altından sağ çıkarılan 2 kadının o anlarını duygulanarak anlattı. Ağlamamak için kendini zor tutan muhabirin o anları izleyenleri de duygulandırdı.

Kaynak: İHA