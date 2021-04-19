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Enkazlardan geri dönüşüm, Deprem enkazından çıkan keresteler üretime kazandırıldı

Adıyaman'ın Samsat Belediyesi, deprem enkazlarından çıkardığı kerestelerle üretim yapmaya başladı. Depremlerde ağır hasarlı olan binalardan çıkarılan kerestelerin geri dönüşümü için harekete geçildi.

Enkazlardan geri dönüşüm, Deprem enkazından çıkan keresteler üretime kazandırıldı

Samsat ilçesinde 2 Mart 2017 tarihinde meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki deprem ve 24 Nisan 2018 tarihinde meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremlerde ağır hasarlı olan binalardan çıkarılan kerestelerin yeniden kullanımı için kolları sıvayan Samsat Belediyesi, bank, masa ve kamelya yapımı için atölye kurdu. Şimdilik kendi ihtiyaçlarında kullanılan imalatların önümüzdeki zamanlarda satışının yapılabileceğini belirten Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat, çöpe gidecek malzemeleri üretime kazandırdıklarını söyledi. Başkan Fırat, "Son iki yıldır depremler ile anılan Samsat ilçemiz konutların yapılması, yolların yapılması, çarşıların yapılması ve istihdama yönelik çalışmaların sonunda kamu binalarının enkazında kalan çöpe gidecek çatıları üretime kattık. Samsat Belediyesi olarak üretiyoruz ve yakında satışına da başlayacağız" dedi.

Samsat ilçesinde üretilen oturak ve masaların mesire alanları, park ve bahçelerde kullanıldığı, talep edilen yerlere ise satışının da yapılabileceği belirtildi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Enkazlardan geri dönüşüm, Deprem enkazından çıkan keresteler üretime kazandırıldı

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