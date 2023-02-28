Enmanuel Paucar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Enmanuel Paucar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Enmanuel Paucar kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Enmanuel Paucar ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Enmanuel Paucar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Enmanuel Paucar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Enmanuel Paucar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Enmanuel Paucar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Enmanuel Paucar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Enmanuel Paucar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Enmanuel Paucar 9 Ağustos 1996 tarihinde Lima şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Enmanuel Jesus Páucar Reyes şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Enmanuel Paucar Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AGREF yapmaktadır. Enmanuel Paucar, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo Garcilaso futbol takımında oynamaktadır. Deportivo Garcilaso takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Enmanuel Paucar'nin Deportivo Garcilaso ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Enmanuel Paucar Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/EnmanuelPaucar

http://www.instagram.com/enmapau20/

http://www.facebook.com/Enmanuel-Paucar-107200430620346/

Enmanuel Paucar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Enmanuel Paucar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 550 Bin € kadar çıkmıştır.

Enmanuel Paucar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Enmanuel Paucar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Universitario

10 Ocak 2020 yılında Atlético Grau

31 Aralık 2020 yılında Universitario

6 Ocak 2021 yılında Ayacucho FC

31 Aralık 2021 yılında Universitario

1 Ocak 2022 yılında Ayacucho FC

1 Ocak 2023 yılında Dep. Garcilaso

Enmanuel Paucar kimdir

Enmanuel Paucar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Enmanuel Paucar şuan Deportivo Garcilaso takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Enmanuel Paucar Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Peru U20 takımında 20 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Enmanuel Paucar nereli

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