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  4. Enner Valencia Premier Lig yolcusu! Fenerbahçe'ye yıldız oyuncu için teklif geliyor!

Enner Valencia Premier Lig yolcusu! Fenerbahçe'ye yıldız oyuncu için teklif geliyor!

Fenerbahçe'de gösterdiği performansla herkes tarafından beğeni toplayan ve Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken Enner Valencia'yı, Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton'ın transfer etmek istediği ve Fenerbahçe'ye teklif yapacağı ifade edildi.

Enner Valencia Premier Lig yolcusu! Fenerbahçe'ye yıldız oyuncu için teklif geliyor!

Bu sezon takımıyla birlikte lige etkili bir başlangıç yapan ancak son dönemde alınan yenilgiler ile hem ligde hem de Avrupa'da beklentilerin uzağında kalan Fenerbahçe'de takımın en etkili isimlerinden biri olarak Enner Valencia görüldü. Oynadığı karşılaşmalarda takımın gol yükünü çeken yıldız futbolcunun bu performansı Avrupa kulüplerinin de dikkatini çekti. Bu kapsamda Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton'ın oyuncu için teklif yapmaya hazırlandığı ifade edildi.

PERFORMANSIYLA BEĞENİ TOPLADI

Fenerbahçe'yle bu sezon toplamda 14 maça çıkan  Enner Valencia, 7 gol attı ve şu anda Fenerbahçe'nin en golcü futbolcusu konumunda yer alıyor. Taraftarların kendisine 'Superman' lakabı taktığı yıldız, İngiltere, Meksika ve Türkiye liglerinde oynadı ve tüm takımlarda camiaları tarafından sevilen bir isim haline geldi.

Enner Valencia Premier Lig yolcusu! Fenerbahçe'ye yıldız oyuncu için teklif geliyor!

SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

Fenerbahçe'de yakaladığı başarılı form grafiği ile yeniden piyasasını yükselten Ekvadorlu yıldız için İngiltere Premier Lig ekibi Wolverhampton devreye girdi. Premier Lig ekibinin Ocak ayı transfer sezonunda Fenerbahçe ile masaya oturacağı öğrenildi. Deneyimli forvetin Fenerbahçe ile 2023'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Bu nedenle İngiliz ekibi bu transferi gerçekleştirebilmek adına Fenerbahçe'ye bonservis bedeli ödeyecek.

Enner Valencia Premier Lig yolcusu! Fenerbahçe'ye yıldız oyuncu için teklif geliyor!

FENERBAHÇE'NİN CEVABI BEKLENECEK

Enner Valencia'nın güncel piyasa bedeli, 4.5 milyon Euro civarında seyrediyor. Wolverhampton'un da bu civarlarda bir teklif önermesi bekleniyor. Fenerbahçe'nin yapılan teklifi kabul etmesi halinde, Wolves'in transferi tamamlamak için girişimleri hızlandıracağı ve bu ücretin onları zorlamayacağı da İngiliz basınından gelen bilgiler arasında.

Enner Valencia Premier Lig yolcusu! Fenerbahçe'ye yıldız oyuncu için teklif geliyor!

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