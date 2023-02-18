Ennio Travaglia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ennio Travaglia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ennio Travaglia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ennio Travaglia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ennio Travaglia 4 Nisan 1997 tarihinde Rijeka şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ennio Travaglia Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Love Players yapmaktadır. Ennio Travaglia, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HNK Orijent Rijeka futbol takımında oynamaktadır. HNK Orijent Rijeka takımına 26 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Ennio Travaglia'nin HNK Orijent Rijeka ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Ennio Travaglia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ennio Travaglia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ennio Travaglia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ennio Travaglia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Eylül 2011 yılında Din. Zagreb Jgd

1 Temmuz 2012 yılında Din. Zagreb U17

30 Ağu 2013 yılında Lokomotiva U17

1 Temmuz 2014 yılında Lokomotiva U19

12 Şubat 2016 yılında NK Lucko

30 Haziran 2016 yılında Lokomotiva U19

8 Ağu 2016 yılında NK Zagreb

4 Ağu 2017 yılında NK Lucko

15 Şubat 2019 yılında NK Orijent 1919

12 Ağu 2020 yılında HNK Rijeka

15 Şubat 2021 yılında Zrinjski Mostar

26 Temmuz 2021 yılında NK Orijent 1919

Ennio Travaglia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ennio Travaglia şuan HNK Orijent Rijeka takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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