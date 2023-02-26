Enoch Afful kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Enoch Afful Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Enoch Afful adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Enoch Afful Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Enoch Afful 4 Mayıs 1996 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Enoch Afful Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Samartex futbol takımında oynamaktadır. FC Samartex takımına - tarihinde katılmıştır. Enoch Afful'nin FC Samartex ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Enoch Afful Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Enoch Afful isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Enoch Afful Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Enoch Afful Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Enoch Afful şuan FC Samartex takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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