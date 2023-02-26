Enoch Oppong Opare kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Enoch Oppong Opare Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Enoch Oppong Opare adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Enoch Oppong Opare Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Enoch Oppong Opare 6 Mart 2003 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Enoch Oppong Opare Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kotoku Royals FC futbol takımında oynamaktadır. Kotoku Royals FC takımına - tarihinde katılmıştır. Enoch Oppong Opare'nin Kotoku Royals FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Enoch Oppong Opare Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Enoch Oppong Opare isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Enoch Oppong Opare Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Enoch Oppong Opare Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Enoch Oppong Opare şuan Kotoku Royals FC takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.