Enock Agblenyo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Enock Agblenyo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Enock Agblenyo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Enock Agblenyo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Enock Agblenyo 1 Ocak 1999 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Enock Agblenyo Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Karela United FC futbol takımında oynamaktadır. Karela United FC takımına 22 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Enock Agblenyo'nin Karela United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Enock Agblenyo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Enock Agblenyo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Enock Agblenyo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Enock Agblenyo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Ağustos 2022 yılında Karela United

Enock Agblenyo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Enock Agblenyo şuan Karela United FC takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

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