Enock Asubonteng kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Enock Asubonteng Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Enock Asubonteng adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Enock Asubonteng Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Enock Asubonteng 27 Ekim 2000 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Enock Asubonteng Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hearts of Oak futbol takımında oynamaktadır. Hearts of Oak takımına 16 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Enock Asubonteng'nin Hearts of Oak ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Enock Asubonteng Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Enock Asubonteng isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Enock Asubonteng Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Enock Asubonteng futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Ağustos 2021 yılında Hearts of Oak

Enock Asubonteng Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Enock Asubonteng şuan Hearts of Oak takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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