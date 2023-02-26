Enock Morrison kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Enock Morrison Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Enock Morrison adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Enock Morrison Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Enock Morrison 18 Ocak 2000 tarihinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Enock Morrison Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Enock Morrison, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Asante Kotoko SC futbol takımında oynamaktadır. Asante Kotoko SC takımına 18 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Enock Morrison'nin Asante Kotoko SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Enock Morrison Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Enock Morrison isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Enock Morrison Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Enock Morrison futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

18 Ağustos 2022 yılında Asante Kotoko

Enock Morrison Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Enock Morrison şuan Asante Kotoko SC takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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