Enock Otoo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Enock Otoo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Enock Otoo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Enock Otoo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Enock Otoo 28 Haziran 2004 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.Gerçek adı da Enock Kofi Otoo şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Enock Otoo Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Stellar yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Nordsjaelland U19 futbol takımında oynamaktadır. FC Nordsjaelland U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Enock Otoo'nin FC Nordsjaelland U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.
Enock Otoo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Enock Otoo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2022 yılında Nordsjaell. U19
Enock Otoo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Enock Otoo şuan FC Nordsjaelland U19 takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.
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