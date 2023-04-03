Enric Baquero kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Enric Baquero Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Enric Baquero adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Enric Baquero Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Enric Baquero 26 Ağustos 2001 tarihinde Barcelona şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Enric Baquero Pintor şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Enric Baquero Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Enric Baquero, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sporting de Gijón B futbol takımında oynamaktadır. Sporting de Gijón B takımına 21 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Enric Baquero'nin Sporting de Gijón B ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Enric Baquero Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/baquero8/

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Enric Baquero Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Enric Baquero isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Enric Baquero Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Enric Baquero futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Espanyol Alty.

1 Temmuz 2017 yılında Espanyol U18

1 Temmuz 2019 yılında Esp. Juvenil A

1 Temmuz 2020 yılında RCD Espanyol B

18 Eylül 2020 yılında Sant Andreu

30 Haziran 2021 yılında RCD Espanyol B

23 Eylül 2021 yılında Atlas U20

18 Mart 2022 yılında CE L'Hospitalet

21 Temmuz 2022 yılında Sporting B

Enric Baquero Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Enric Baquero şuan Sporting de Gijón B takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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