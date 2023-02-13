Enric Franquesa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Enric Franquesa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Enric Franquesa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Enric Franquesa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Enric Franquesa 26 Şubat 1997 tarihinde Sant Cugat del Vallés şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Enric Franquesa Dolz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Enric Franquesa Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AC Talent yapmaktadır. Enric Franquesa, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Leganés futbol takımında oynamaktadır. CD Leganés takımına 19 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Enric Franquesa'nin CD Leganés ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Enric Franquesa Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/enricfranquesa

Enric Franquesa Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Enric Franquesa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Enric Franquesa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Enric Franquesa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Barça U18

1 Temmuz 2015 yılında Barça U19

1 Temmuz 2016 yılında Barcelona B

21 Temmuz 2016 yılında CE Sabadell

11 Ocak 2017 yılında Barcelona B

19 Ocak 2017 yılında CF Gavà

30 Haziran 2017 yılında Barcelona B

3 Temmuz 2017 yılında Villarreal CF B

1 Temmuz 2019 yılında Villarreal

26 Temmuz 2019 yılında CD Mirandés

21 Temmuz 2020 yılında Villarreal

27 Ağu 2020 yılında Girona FC

30 Haziran 2021 yılında Villarreal

2 Temmuz 2021 yılında Levante

19 Ocak 2023 yılında CD Leganés

30 Haziran 2023 yılında Levante

Enric Franquesa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Enric Franquesa şuan CD Leganés takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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