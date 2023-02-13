Enric Gallego kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Enric Gallego Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Enric Gallego adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Enric Gallego Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Enric Gallego 12 Eylül 1986 tarihinde Bon Pastor şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Enrique Gallego Puigsech şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Enric Gallego Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MagicPlayers yapmaktadır. Enric Gallego, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Tenerife futbol takımında oynamaktadır. CD Tenerife takımına 25 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Enric Gallego'nin CD Tenerife ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Enric Gallego Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/enricgallego9/

Enric Gallego Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Enric Gallego isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Enric Gallego Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Enric Gallego futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında Premià

1 Temmuz 2009 yılında RCD Espanyol B

1 Temmuz 2010 yılında Cornellà

8 Temmuz 2013 yılında Badalona

11 Temmuz 2014 yılında UE Olot

21 Ocak 2015 yılında Cornellà

2 Ocak 2018 yılında Extremadura

16 Ocak 2019 yılında SD Huesca

8 Temmuz 2019 yılında Getafe

28 Ocak 2020 yılında Osasuna

30 Haziran 2020 yılında Getafe

1 Temmuz 2020 yılında Osasuna

25 Ağu 2021 yılında CD Tenerife

Enric Gallego Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Enric Gallego şuan CD Tenerife takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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