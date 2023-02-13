Enric Gallego kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Enric Gallego Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Enric Gallego kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Enric Gallego ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Enric Gallego kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Enric Gallego Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Enric Gallego

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Enric Gallego adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Enric Gallego Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Enric Gallego 12 Eylül 1986 tarihinde Bon Pastor şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Enrique Gallego Puigsech şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Enric Gallego Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MagicPlayers yapmaktadır. Enric Gallego, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Tenerife futbol takımında oynamaktadır. CD Tenerife takımına 25 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Enric Gallego'nin CD Tenerife ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Enric Gallego Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/enricgallego9/

Enric Gallegoboyu ve yaşı kaç

Enric Gallego Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Enric Gallego isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Enric Gallego Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Enric Gallego futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında Premià

1 Temmuz 2009 yılında RCD Espanyol B

1 Temmuz 2010 yılında Cornellà

8 Temmuz 2013 yılında Badalona

11 Temmuz 2014 yılında UE Olot

21 Ocak 2015 yılında Cornellà

2 Ocak 2018 yılında Extremadura

16 Ocak 2019 yılında SD Huesca

8 Temmuz 2019 yılında Getafe

28 Ocak 2020 yılında Osasuna

30 Haziran 2020 yılında Getafe

1 Temmuz 2020 yılında Osasuna

25 Ağu 2021 yılında CD Tenerife

Enric Gallego kimdir

Enric Gallego Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Enric Gallego şuan CD Tenerife takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Enric Gallego nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Son Haberler
Benat Prados kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Benat Prados Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Benat Prados kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Benat Prados Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Rönesans Rezidansa hangi belediye başkanı ruhsat verdi? Ruhsatı veren belediye başkanı ne dedi?
Rönesans Rezidansa hangi belediye başkanı ruhsat verdi? Ruhsatı veren belediye başkanı ne dedi?
Javi Serrano kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Javi Serrano Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Javi Serrano kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Javi Serrano Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Alvaro Sanz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alvaro Sanz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Alvaro Sanz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alvaro Sanz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
Çok Okunanlar
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Senem Toluay Ilgaz kimdir? Kaç yaşında, nereli? Halk TV sunusu Senem Toluay Ilgaz'ın biyografisi
Senem Toluay Ilgaz kimdir? Kaç yaşında, nereli? Halk TV sunusu Senem Toluay Ilgaz'ın biyografisi
Bir depremzedenin söyledikleri yürekleri parçaladı: "Allah'tan kork, insan bu kadar mı alçalır?"
Bir depremzedenin söyledikleri yürekleri parçaladı: "Allah'tan kork, insan bu kadar mı alçalır?"
Akşener'in Malatya ziyaretinde ortalık karıştı! O iddia vatandaşları çileden çıkardı
Akşener'in Malatya ziyaretinde ortalık karıştı! O iddia vatandaşları çileden çıkardı
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Fenerbahçe - Konyaspor maçı ertelendi mi? Fenerbahçe - Konyaspor maçı neden ertelendi ?
Fenerbahçe - Konyaspor maçı ertelendi mi? Fenerbahçe - Konyaspor maçı neden ertelendi ?
Fenerbahçe- Konyaspor maçı hava muhalefeti nedeniyle ertelendi!
Fenerbahçe- Konyaspor maçı hava muhalefeti nedeniyle ertelendi!
Yorumlananlar
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Canlı yayın açıp Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!
Canlı yayın açıp Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!
Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"
Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?