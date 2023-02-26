Enric Saborit kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Enric Saborit Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Enric Saborit adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Enric Saborit Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Enric Saborit 27 Nisan 1992 tarihinde Barcelona şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Enric Saborit Teixidor şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Enric Saborit Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Football Promotions (Scotland) Ltd. yapmaktadır. Enric Saborit, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Maccabi Tel Aviv futbol takımında oynamaktadır. Maccabi Tel Aviv takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Enric Saborit'nin Maccabi Tel Aviv ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Enric Saborit Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/E_Saborit

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Enric Saborit Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Enric Saborit isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Enric Saborit Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Enric Saborit futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Bilbao Juv. A

1 Temmuz 2010 yılında CD Basconia

1 Eylül 2010 yılında Bilbao Athletic

1 Temmuz 2013 yılında Athletic

10 Temmuz 2014 yılında Mallorca

30 Haziran 2015 yılında Athletic

14 Temmuz 2015 yılında Bilbao Athletic

1 Temmuz 2016 yılında Athletic

1 Temmuz 2018 yılında M. Tel Aviv

Enric Saborit Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Enric Saborit şuan Maccabi Tel Aviv takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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