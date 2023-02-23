Enrichi Finica kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Enrichi Finica Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Enrichi Finica adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Enrichi Finica Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Enrichi Finica 19 Temmuz 2002 tarihinde Chișinău şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Romanya,Moldova uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Enrichi Finica Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Football Service yapmaktadır. Enrichi Finica, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ACSM Politehnica Iasi futbol takımında oynamaktadır. ACSM Politehnica Iasi takımına 11 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Enrichi Finica'nin ACSM Politehnica Iasi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Enrichi Finica Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/finicaeric/

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Enrichi Finica Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Enrichi Finica isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

Enrichi Finica Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Enrichi Finica futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Ağustos 2018 yılında Torino U17

17 Temmuz 2019 yılında FC Rapid 1923

3 Ağustos 2021 yılında U. Constanta

28 Ağustos 2021 yılında FC Rapid 1923

1 Ocak 2022 yılında Rapid 1923 II

11 Temmuz 2022 yılında ACSM Poli Iasi

30 Haziran 2023 yılında Rapid 1923 II

Enrichi Finica Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Enrichi Finica şuan ACSM Politehnica Iasi takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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