Enrico Veensalu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Enrico Veensalu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Enrico Veensalu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Enrico Veensalu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Enrico Veensalu 19 Ağustos 1999 tarihinde Pärnu şehrinde doğmuştur. Estonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Enrico Veensalu Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Enrico Veensalu, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pärnu JK Vaprus futbol takımında oynamaktadır. Pärnu JK Vaprus takımına 1 Ocak 2017 tarihinde katılmıştır. Enrico Veensalu'nin Pärnu JK Vaprus ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Enrico Veensalu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Enrico Veensalu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Enrico Veensalu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Enrico Veensalu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında JK Vaprus U17

1 Ocak 2017 yılında Pärnu Vaprus

Enrico Veensalu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Enrico Veensalu şuan Pärnu JK Vaprus takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Enrico Veensalu Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Pärnu JK (-2014), Pärnu JK Vaprus (2015-2016)

Estonya U21 takımında 18 numaralı formasıyla 21 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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