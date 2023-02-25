Enrik Nikolli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Enrik Nikolli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Enrik Nikolli adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Enrik Nikolli Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Enrik Nikolli 21 Ocak 2006 tarihinde doğmuştur. Arnavutluk uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Enrik Nikolli Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Besëlidhja futbol takımında oynamaktadır. Besëlidhja takımına 19 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Enrik Nikolli'nin Besëlidhja ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Enrik Nikolli Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Enrik Nikolli futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
19 Ocak 2023 yılında Besëlidhja
Enrik Nikolli Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Enrik Nikolli şuan Besëlidhja takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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