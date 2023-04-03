Enrique Aguilar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Enrique Aguilar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Enrique Aguilar kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Enrique Aguilar ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Enrique Aguilar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Enrique Aguilar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Enrique Aguilar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Enrique Aguilar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Enrique Aguilar 27 Ocak 2007 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. İsviçre,İspanya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Enrique Aguilar Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AKA Red Bull Salzburg U18 futbol takımında oynamaktadır. AKA Red Bull Salzburg U18 takımına 6 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Enrique Aguilar'nin AKA Red Bull Salzburg U18 ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Enrique Aguilarboyu ve yaşı kaç

Enrique Aguilar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Enrique Aguilar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında FC Basel U16

6 Şubat 2023 yılında AKA Salzb. U18

Enrique Aguilar kimdir

Enrique Aguilar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Enrique Aguilar şuan AKA Red Bull Salzburg U18 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FC Black Stars, FC Basel 1893

Enrique Aguilar Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İsviçre U16 takımında 7 numaralı formasıyla 15 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Enrique Aguilar nereli

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