Enrique Bologna kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Enrique Bologna Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Enrique Bologna kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Enrique Bologna ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Enrique Bologna kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Enrique Bologna Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Enrique Bologna

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Enrique Bologna adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Enrique Bologna Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Enrique Bologna 13 Şubat 1982 tarihinde Claypole şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Aslen Arjantin,İtalya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Enrique Alberto Bologna Gómez şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Enrique Bologna Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Enrique Bologna, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Defensa y Justicia futbol takımında oynamaktadır. Defensa y Justicia takımına 18 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Enrique Bologna'nin Defensa y Justicia ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Enrique Bologna Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/betobolognaok/

Enrique Bolognaboyu ve yaşı kaç

Enrique Bologna Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Enrique Bologna isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.30 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Enrique Bologna Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Enrique Bologna futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2003 yılında Banfield

1 Ocak 2008 yılında Alianza Lima

30 Haziran 2008 yılında Banfield

14 Temmuz 2011 yılında CA Unión

14 Temmuz 2012 yılında Banfield

8 Ağu 2012 yılında Peñarol

30 Haziran 2013 yılında Banfield

4 Ocak 2016 yılında Gimnasia

1 Temmuz 2016 yılında River Plate

1 Ocak 2022 yılında Banfield

18 Ocak 2023 yılında Defensa

Enrique Bologna kimdir

Enrique Bologna Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Enrique Bologna şuan Defensa y Justicia takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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Enrique Bologna nereli

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