Enrique Borja kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Enrique Borja Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Enrique Borja adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Enrique Borja Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Enrique Borja 30 Mayıs 1995 tarihinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Enrique Javier Borja Araujo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Enrique Borja Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini EagleEye yapmaktadır. Enrique Borja, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Guaraní futbol takımında oynamaktadır. Club Guaraní takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Enrique Borja'nin Club Guaraní ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Enrique Borja Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Enrique Borja isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Enrique Borja Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Enrique Borja futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2014 yılında Cerro Porteño

2 Şubat 2015 yılında Luqueño

30 Haziran 2015 yılında Cerro Porteño

8 Şubat 2016 yılında Resende-RJ

8 Haziran 2016 yılında Guaraní

31 Aralık 2016 yılında Cerro Porteño

1 Ağustos 2017 yılında General Diaz

1 Ocak 2019 yılında Argentinos Jrs.

5 Ağustos 2019 yılında Belgrano

31 Aralık 2019 yılında Argentinos Jrs.

6 Ocak 2020 yılında Nacional

14 Ocak 2021 yılında Luqueño

4 Ocak 2022 yılında Sol de América

12 Temmuz 2022 yılında Atl. Tucumán

31 Aralık 2022 yılında Sol de América

1 Ocak 2023 yılında Guaraní

Enrique Borja Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Enrique Borja şuan Club Guaraní takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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