Enrique Clemente kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Enrique Clemente Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Enrique Clemente kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Enrique Clemente ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Enrique Clemente kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Enrique Clemente Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Enrique Clemente

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Enrique Clemente adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Enrique Clemente Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Enrique Clemente 4 Mart 1999 tarihinde Zaragoza şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Enrique Clemente Maza şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Enrique Clemente Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini InterStarDeporte yapmaktadır. Enrique Clemente, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Las Palmas futbol takımında oynamaktadır. Las Palmas takımına 27 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Enrique Clemente'nin Las Palmas ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Enrique Clemente Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/eclementem/

Enrique Clementeboyu ve yaşı kaç

Enrique Clemente Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Enrique Clemente isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Enrique Clemente Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Enrique Clemente futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Dep. Aragón

1 Temmuz 2019 yılında Real Zaragoza

1 Ekim 2020 yılında UD Logroñés

30 Haziran 2021 yılında Real Zaragoza

8 Ocak 2022 yılında Real Sociedad B

30 Haziran 2022 yılında Real Zaragoza

27 Ağu 2022 yılında Las Palmas

Enrique Clemente kimdir

Enrique Clemente Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Enrique Clemente şuan Las Palmas takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Enrique Clemente Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İspanya U21 takımında 5 numaralı formasıyla 14 Kasım 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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Enrique Clemente nereli

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