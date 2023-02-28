Enrique Guedes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Enrique Guedes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Enrique Guedes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Enrique Guedes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Enrique Guedes 10 Eylül 2003 tarihinde doğmuştur. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Enrique Rafael Guedes Albano şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Enrique Guedes Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sportivo Ameliano futbol takımında oynamaktadır. Sportivo Ameliano takımına - tarihinde katılmıştır. Enrique Guedes'nin Sportivo Ameliano ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Enrique Guedes Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Enrique Guedes isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Enrique Guedes Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Enrique Guedes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Enrique Guedes şuan Sportivo Ameliano takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.