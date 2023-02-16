Enrique Pena Zauner kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Enrique Pena Zauner Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Enrique Pena Zauner adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Enrique Pena Zauner Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Enrique Pena Zauner 4 Mart 2000 tarihinde Offenbach am Main şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Venezuela,Almanya uyrukludur.Gerçek adı da Enrique Manuel Peña Zauner şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Enrique Pena Zauner Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BISC Sports Management yapmaktadır. Enrique Pena Zauner, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Eintracht Braunschweig futbol takımında oynamaktadır. Eintracht Braunschweig takımına 5 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Enrique Pena Zauner'nin Eintracht Braunschweig ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Enrique Pena Zauner Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

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http://www.instagram.com/epz.10/

Enrique Pena Zauner Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Enrique Pena Zauner isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

Enrique Pena Zauner Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Enrique Pena Zauner futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Frankfurt U17

31 Ocak 2017 yılında B. Dortmund U17

1 Temmuz 2017 yılında B. Dortmund U19

1 Temmuz 2019 yılında Sandhausen

5 Ağu 2021 yılında E. Braunschweig

Enrique Pena Zauner Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Enrique Pena Zauner şuan Eintracht Braunschweig takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Enrique Pena Zauner Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Eintracht Frankfurt (2007-2017), Borussia Dortmund (2017-2019)

Venezuela U20 takımında 11 numaralı formasıyla 29 Temmuz 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 1 gol atmıştır.

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