Ensar Bayir kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ensar Bayir Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ensar Bayir adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ensar Bayir Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ensar Bayir 7 Haziran 1999 tarihinde Berlin şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Türkiye,Almanya uyrukludur.Gerçek adı da Ensar Eyüp Bayır şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ensar Bayir Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ensar Bayir, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

1954 Kelkit Belediyespor futbol takımında oynamaktadır. 1954 Kelkit Belediyespor takımına 29 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Ensar Bayir'nin 1954 Kelkit Belediyespor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ensar Bayir Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ensr.byr/

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Ensar Bayir Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ensar Bayir isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Ensar Bayir Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ensar Bayir futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2017 yılında BFC Dynamo II

1 Eylül 2018 yılında Türkiyemspor

28 Ocak 2020 yılında Boluspor

18 Eylül 2020 yılında Z. Kömürspor

2 Eylül 2021 yılında Büyük Anadolu

29 Ağu 2022 yılında 1954 Kelkit Bld

Ensar Bayir Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ensar Bayir şuan 1954 Kelkit Belediyespor takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

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