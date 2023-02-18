Ensar Bruncevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ensar Bruncevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ensar Bruncevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ensar Bruncevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ensar Bruncevic 13 Şubat 1999 tarihinde Novi Pazar şehrinde doğmuştur. 1,96 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Енсар Брунчевић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ensar Bruncevic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ensar Bruncevic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Novi Pazar futbol takımında oynamaktadır. FK Novi Pazar takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Ensar Bruncevic'nin FK Novi Pazar ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Ensar Bruncevic Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ensarbruncevic/

Ensar Bruncevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ensar Bruncevic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ensar Bruncevic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ensar Bruncevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Spartak

1 Ağu 2018 yılında FK Josanica

30 Haziran 2019 yılında Spartak

1 Temmuz 2019 yılında Spartak II

1 Şubat 2020 yılında Balestier Khals

1 Ocak 2023 yılında Novi Pazar

Ensar Bruncevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ensar Bruncevic şuan FK Novi Pazar takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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