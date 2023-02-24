Ensar Hamzic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ensar Hamzic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ensar Hamzic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ensar Hamzic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ensar Hamzic 4 Şubat 2003 tarihinde Sanski Most şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Ensar Hamzić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ensar Hamzic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini HFW Production yapmaktadır. Ensar Hamzic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Sloboda Mrkonjic Grad futbol takımında oynamaktadır. FK Sloboda Mrkonjic Grad takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ensar Hamzic'nin FK Sloboda Mrkonjic Grad ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ensar Hamzic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ensar Hamzic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ensar Hamzic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ensar Hamzic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

19 Şubat 2020 yılında Sarajevo U19

22 Temmuz 2021 yılında Prijedor U19

1 Temmuz 2022 yılında Mrkonjic

Ensar Hamzic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ensar Hamzic şuan FK Sloboda Mrkonjic Grad takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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