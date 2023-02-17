Ensar Huruglica kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ensar Huruglica Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ensar Huruglica adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ensar Huruglica Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ensar Huruglica 27 Mayıs 2003 tarihinde Gjilan şehrinde doğmuştur. İsviçre,Kosova uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ensar Huruglica Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ensar Huruglica, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Kriens futbol takımında oynamaktadır. SC Kriens takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ensar Huruglica'nin SC Kriens ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ensar Huruglica Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ensar Huruglica isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ensar Huruglica Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ensar Huruglica futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Luzern U17

1 Temmuz 2020 yılında FC Emmenbrücke

1 Temmuz 2022 yılında SC Kriens

Ensar Huruglica Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ensar Huruglica şuan SC Kriens takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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