Ensar Vakfı kimin? Ensar Vakfı başkanı kimdir? Ensar Vakfı kurucuları ve üyeleri

24 Mayıs 2022 Salı günü gündeme gelen Ensar Vakfı'nın kurucusu merakla araştırılıyor. Biz de haberimizde Ensar Vakfı kimin? Ensar Vakfı başkanı kimdir? sorularının yanıtına yer verdik. İşte Ensar Vakfı kurucuları ve üyeleri....

ENSAR VAKFI KİMİN? ENSAR VAKFI BAŞKANI KİMDİR? ENSAR VAKFI KURUCULARI VE ÜYELERİ

Ensar Vakfı; ülkemiz insanının manevî dinamiklerini zenginleştirmek, ilmi, fikri ve ahlaki yönden gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla 1979 yılında kurulmuş ve kurulduğu günden bu güne dek bu amaca ulaşabilmek için çeşitli alanlarda faaliyet göstermiştir. Halen Türkiye genelinde onlarca şubesi ile hizmet vermekte olan Ensar Vakfı, son yıllarda ise daha kaliteli ve verimli hizmet sunabilmek için bir alanda uzmanlaşma yolunu tercih etmiş, "din ve ahlak eğitimi" ile "değerler eğitimi" konusunu ulusal ve uluslararası düzeyde kendine amaç edinmiştir.

Ensar Vakfı, uzman olduğu alanlarda teorik ve pratik çalışmalar yapmak, bu konuda araştırma yapanları desteklemek, öğretmen ve öğretmen adayları ile üniversite öğrencilerine eğitim desteği sağlamak gayretindedir. Bilgiyi bu günden yarına sağlıklı bir şekilde ulaştırmanın sorumluluk ve bilinciyle, çalışma alanı içine giren konularda ‘bilgi ve verilerin toplandığı bir merkez olmak’ yolunda hızlı ve emin adımlarla ilerlemekte ve bütün faaliyetlerini bu amaç doğrultusunda gerçekleştirmektedir.

Din ve Değerler eğitimi alanında ilmi ve akademik pek çok faaliyetin yürütüldüğü Ensar Vakfı bünyesinde öğrencilere aynı zamanda, nitelikli ve ileri seviyede Arapça dil eğitimi verilmekte, temel İslami ilimler ve sosyal bilimler alanlarında da eğitim seminerleri düzenlenmektedir.

Ensar Vakfı Genel Başkanı Dr. Şener Ağaç'tır.

Ensar Vakfı, Bakanlar Kurulu'nun 16.08.2012 tarih ve 2012/3582 sayılı kararı ile kamu yararına çalışan bir vakıftır. Ensar Vakfı; insani değerlere bağlı bir nesil yetiştirmek amacıyla, nitelikli akademik çalışma ve sürekli proje geliştirerek, özelde gençler olmak üzere toplumun tüm sosyal katmanlarına eğitim, yayın, organizasyon faaliyetleri ile hizmet sunan bir vakıftır.

Şener Ağaç - Başkan

Muhammed Selim Başdemir - Başkan Yardımcısı

Selim Çakır - Başkan Yardımcısı

İsmail Şirin - Muhasip Üye

Hayrettin Öztürk - Sekreter Üye

Ömer Bilge Albayrak - Veznedar Üye

Feyzullah Kıyıklık - Üye

Kerim Aytekin- Üye

Recep Çalık - Üye

Ali Erilli - Üye

Mehmet Zeki Korkmaz - Üye

Fethullah Şen - Üye

Ahmet Küçük - Üye

Yasin Sagay - Üye